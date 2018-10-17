В США просчитали, когда рухнет доллар

Финансист из США , специализирующийся на валютных исследованиях, главный исполнительный директор A.G. Bisset Associates LLC Ульф Линдал считает, что к 2024 году доллар подешевеет на 40% по отношению к европейской валюте.

Подобные выводы эксперт сделал на основании исследований о цикличности доллара, которую валюта проходит на протяжении последних 15 –ти лет. Вскоре, по расчетам Линдла, наступит падение доллара, цитирует его информагентство Nation News.

Так, в исследовании финансист отмечает, что только за последний год доллар обесценился на 9%. Он также не исключает, что американская валюта к тому же периоду подешевеет по отношению к японской йене на 33%.

Напомним, Россия в последнее время из-за санкций США приступила к процессу дедолларизации отечественной экономики. Крупные компании России переходят к расчету по контрактам на евро, юани и индийские рупии.