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Москва, 17.10.2018

В ЦРУ рассекретили доклад о сексуальной ориентации Гитлера

«Expert Online» 2018

На сайте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США опубликован доклад, датированный ещё 1942 годом, в котором говорится о привычках и наклонностях лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, в том числе о его сексуальных пристрастиях.

Согласно этому, ранее секретному докладу, фюрер был садомазохистом, при этом сочетая в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации, передаёт РИА Новости.

Автор данного исследования – антрополог Генри Филдом – утверждает, что сексуальная жизнь Гитлера была двойной. Это же касается и его политических взглядов. Глава Третьего рейха был одновременно «гомосексуалом и гетеросексуалом, социалистом и нацистом, мужчиной и женщиной».

Кроме того, утверждается, что ярый борец с гомосексуалистами испытывал сильное сексуальное влечение к своему соратнику Рудольфу Гессу, а также испытывал «эстетическое наслаждение, наблюдая за мальчиками-подростками».

Как считают психологи, на сексуальную ориентацию Гитлера мог оказать влияние тот факт, что будучи молодым художником, он находился в мужском пансионе в Вене. По рассказам историков, это место имело дурную репутацию – сюда приходили пожилые мужчины для того, чтобы «снять» для своих сексуальных утех молодых мальчиков.

Опубликованный ЦРУ доклад, также вызывает интерес исследователей и историков тем, что в нём представлена информация о детстве Гитлера, его привычках, любимой еде, музыке и других любопытных фактах его биографии.

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