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Москва, 17.10.2018

Польша нанесла неожиданный удар по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018
  • Польша нанесла неожиданный удар по «Северному потоку-2»
Nord Stream 2.com

Польская PGNiG и американская Venture Global LNG газовые компании заключили контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа. Договор определяет поставку топлива ежегодно в течение двадцати лет. Об этом сообщает глава польской компании Мачей Вожняк.

Топ-менеджер сообщает, что СПГ будет поставляться по формуле Free on Board, что означает принадлежность польской стороне газа с момента отправки, а также возможность Польше самой определять порт назначения, куда прибудет СПГ.

Уточняется, что объем обозначенный в контракте сможет заполнить 25 танкеров в год, а после регазификации польская сторона получит 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива.

Отмечается, что СПГ из США является альтернативой российскому проекту «Северный поток-2», который, как заявил ранее министр обороны страны Антони Мачеревич, «затягивает петлю» на шее Польши.

Стоимость, по которой Варшава намерена закупать топливо не разглашается, однако, ранее в сентябре текущего года президент США  Дональд Трамп пообещал полякам поставки «огромного количества СПГ по хорошей цене».

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