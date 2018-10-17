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Москва, 17.10.2018

Венесуэла отказалась от доллара на валютном рынке

«Expert Online» 2018

Венесуэла отказалась от продажи доллара на валютном рынке, сообщил вице-президент страны Тарек Эль-Айсами.

«Санкции блокируют возможность продолжения торговли американским долларом на валютном рынке Венесуэлы. Это незаконное ограничение, противоречащее международному праву», - сообщил Эль-Айсами.

Доллар, по словам вице-президента, заменит евро. Политик уверен, что подобные действия США - «империализм в своем безумии», который много лет наносит ущерб экономики Венесуэлы, прежде всего, сельскому хозяйству и фармацевтике.

В стране уже несколько лет продолжается кризис, который сопровождается обесцениванием местной валюты, нехваткой лекарств и продовольствия и оттоком населения. По данным ООН, страну уже покинули 2,3 млн человек

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