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Москва, 18.10.2018

Курс доллара начнет падать только по одной причине

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара начнет падать только по одной причине
DPA/TASS

По мнению Financial Times, курс доллара может перейти к снижению только по одной причине, которая никак не связана с увеличением двойного дефицита США. Ранее экономисты предполагали, что именнно одновременное наращивание дефицита бюджета и дефицита платежного баланса США приведет к снижению курса доллара, однако этого не произошло в этом году и не стоит ожидать этого в будущем, утверждает FT.

Единственной причиной, которая может реализовать надежды долларовых медведей, может стать ухудшение ситуации в американской экономике, которая пока выглядит впечатляюще на фоне конкурентов. Как только признаки охлаждения экономики США появятся, ФРС перейдет к сворачиванию цикла повышения ставок на фоне неизбежного ужесточения политики крупнейших ЦБ. А такая перспектива не за горами. Согласно прогнозам, экономический рост в США скоро начнет затухать.

Доллар в четверг утром торгуется без единой динамики к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. При этом в среду вечером американскую валюту поддержала публикация протокола последнего заседания ФРС США.

По состоянию на 8.08 мск курс евро к доллару снижался до 1,1498 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1502 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 112,5 иены за доллар со 112,67 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 95,64 пункта. Индекс начал подниматься еще в среду за несколько часов до публикации протокола ФРС, оттолкнувшись с уровня почти в 95,3 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Доллар колеблется после роста на данных протокола последней встречи ФРС, состоявшейся 25-26 сентября. В документе регулятор дал сигнал к дальнейшему повышению ставки.

По итогам сентябрьской встречи ФРС ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднимал ставку уже три раза — в марте, июне и сентябре. Регулятор также прогнозировал еще одно повышение в этом году.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 октября, составляет 65,4026 рубля. Официальный курс евро — 75,6512 рубля.

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