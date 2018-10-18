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Москва, 18.10.2018

Греция просит у НАТО защиты от России

«Expert Online» 2018

Глава Минобороны Греции Панос Камменос просит США усилить военное присутствие в регионе, расширив сотрудничество между двумя странами.

Сегодня у США есть одна военная база в греческом заливе Суда. Камменос  предложил США разместить еще пару-тройку военных баз США на территории Греции. Заявление прозвучало в ходе визита главы американского Минобороны Джеймса Мэттиса, а также в свете ухудшения отношений с Россией.

Так, глава военного ведомства Греции Панос Камменос сообщил своему американскому коллеге, что Афины считают США единственным стратегическим союзником в мире на данный момент.

Напомним, что в свете ухудшения отношения между Россией и Грецией, последняя выслала из страны двух представителей дипломатической миссии России в Греции. Поводом для подобного шага по заявлению греческой стороны послужило якобы вмешательство российской стороны во внутренние дела Греции. Москва в ответ выслала из России греческих дипломатов. Афины эта чрезмерная «мстительность» оскорбила.

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