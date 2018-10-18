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Москва, 18.10.2018

На Украине перепишут историю

«Expert Online» 2018

В самое ближайшее время на Украине будет сформирована специальная рабочая группу, которая займётся доработкой школьной программы по истории страны.

Соответствующее распоряжение издало Министерство образования и науки «незалежной», передаёт РИА Новости.

По данным агентства, изменения будут внесены в учебные программы по истории для учеников 5-11 классов. При этом новые версии учебников вынесут на общественное обсуждение, а перепиской истории Украины займутся более 20 специалистов, среди которых, не только школьные педагоги, но и руководитель Центра исследований геноцида украинского народа.

Любопытно, что последний раз историю на Украине переписывали совсем недавно - в 2016 году. Тогда школьные учебники дополнили информацией о событиях на Майдане и в Донбассе, а также о так называемой «аннексии Крыма».

Что войдёт в новые учебники истории Украины пока остаётся загадкой.

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