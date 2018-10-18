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Москва, 18.10.2018

На Украине россиян собираются сажать за посещение Крыма

«Expert Online» 2018

Депутаты Верховная Рада «незалежной» приняли очередной скандальный закон.

На этот раз он направлен на граждан РФ, которые собираются посещать Крым, въезжая на его территории не через украинскую границу.

За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет, а за повторное нарушение или при участии группы лиц – от 3-х до 5 лет, передаёт РИА Новости.

При этом в пояснительной записке отмечается, что уголовную ответственность будут нести лица, имеющие гражданство «страны-агрессора», которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Авторы этого скандального закона уверены, что его принятие будет содействовать укреплению суверенитета «незалежной» и не потребует дополнительных затрат из бюджета страны.

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