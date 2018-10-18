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Москва, 18.10.2018

Названа самая высокооплачеваемая профессия в России

«Expert Online» 2018

Финансисты лидируют в рейтинге аналитического центра НАФИ в рейтинге самый прибыльных профессий в России. В среднем они зарабатывают 87 991 рублей, далее следуют  профессии, которые связаны с добычей полезных ископаемых. Их зарплата в среднем составляет  86 982 рублей. Замыкают тройку самых прибыльных профессии со сферой информации и связи (70 839).

Аутсайдерами рейтинга стали профессии связанные с гостиничной сферой и предприятиями общественного питания. Их заработок в среднем составляет 25 842 рублей.

Номинальная средняя зарплата по России за полугодие составила 42 521 рубль. Или 36 993 рубля после вычета подоходного налога. В долларовом эквиваленте средняя зарплата по сравнению со средней за 2017 год выросла на 46 долларов.

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