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Москва, 18.10.2018

Саудовская Аравия пообещала ОПЕК, что дефицита нефти не будет

«Expert Online» 2018

Саудовская Аравия пообещала ОПЕК не допустить дефицита на нефтяном рынке. В частности генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что страна «обязуется, может и хочет» выполнить свое обещание .

Заявление прозвучало на фоне возрастающего напряжения на нефтяном рынке из-за вступающих с ноября текущего года американских санкций против Ирана. Отраслевые эксперты расходятся во мнении по потерям экспорта иранского сырья. Цифры варьируются от 500.000 баррелей в сутки до 2 миллионов баррелей в сутки.

Напомним, Саудовская Аравия является негласным лидером ОПЕК и одним из крупнейших экспортеров нефти с мире. На сегодня Эр-Рияд  располагает свободными производственными мощностями на уровне 12 миллионов баррелей нефти в сутки.

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