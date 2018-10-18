Саудовская Аравия пообещала ОПЕК, что дефицита нефти не будет

Саудовская Аравия пообещала ОПЕК не допустить дефицита на нефтяном рынке. В частности генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что страна «обязуется, может и хочет» выполнить свое обещание .

Заявление прозвучало на фоне возрастающего напряжения на нефтяном рынке из-за вступающих с ноября текущего года американских санкций против Ирана. Отраслевые эксперты расходятся во мнении по потерям экспорта иранского сырья. Цифры варьируются от 500.000 баррелей в сутки до 2 миллионов баррелей в сутки.

Напомним, Саудовская Аравия является негласным лидером ОПЕК и одним из крупнейших экспортеров нефти с мире. На сегодня Эр-Рияд располагает свободными производственными мощностями на уровне 12 миллионов баррелей нефти в сутки.