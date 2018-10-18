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Москва, 18.10.2018

Опрос показал отношение украинцев к русскому языку

«Expert Online» 2018

Большинство телезрителей Украины высказалось за сохранения русского языка в качестве основного при вещании телеканалов. Этой точки зрения придерживается 60% телезрителей. 40% опрошенных одобрили вещание исключительно на украинском языке.

Опрос провел украинский телеканал NewsOne, телезрителям был задан единственный вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?».

В общей сложности в студию поступил звонок от 30 250 человек, большинство из которых высказались за вещание на русском языке.

Напомним, закон, согласно которому не менее 55% передач должны быть на украинском языке, был принят в 2016 году.

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