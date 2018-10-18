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Москва, 18.10.2018

Путин высказался за возобновление чартерных перевозок в Египет

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин высказал уверенность в том, что возобновление чартерных перевозок с Египтом - вопрос времени. Российский лидер после беседы со своим египетским коллегой президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси сообщил, что Каир делает все необходимое для обеспечения безопасности в сфере авиаперевозок. Глава Египта находится в данный момент с официальным визитом в Сочи.

Напомним, чартерные рейсы из российских городов на морские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх были приостановлены в 2015 году после трагедии в небе над Синайским полуостровом.

Тогда в октябре 2015 года на борту лайнера, который следовал из Египта в Санкт-Петербург, прогремел взрыв. Следствием было установлено, что взрывное устройство было заложено в ходе подготовки воздушного судна к вылету. Теракт унес жизни 217 пассажиров и семи членов экипажа.

Москва прервала воздушное сообщение с Египтом и потребовала повысить уровень безопасности в аэропортах. В апреле этого года возобновились регулярные рейсы в Каир.

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