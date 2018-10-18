Россия и Китай ударят по доллару: в кабмине заявили о подготовке соглашения

Москва и Пекин готовят межправительственное соглашение о двусторонних расчетах в национальных валютах. Об этом заявил в четверг заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков, сообщает ТАСС. Он при этом отметил, что процесс подготовки документа непростой.

"У нас не так мало в нацвалютах расчетов [у РФ и Китая], хороший темп уже идет. У нас есть и свопы на уровне центральных банков. [Китай] - это единственная страна, с которой при наличии свопов более- менее все хорошо", - сказал Горьков.

Однако чиновник не назвал точные сроки подписания межправсоглашения.

По словам Горькова, первое место по расчетам в нацвалютах с Россией исторически занимают страны СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай после этих стран фактически находится на втором месте. Он подчеркнул, что глобальных или структурных проблем в вопросе увеличения доли расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем нет.

"Мы же сами предпочитаем выручку валютную получать, так как контракты в основном валютные. Кроме того, цена фиксируется в валюте, для России менять это не столь нужно. Долю [расчетов в национальной валюте] надо наращивать все равно", - объяснил замминистра.

С другими странами, кроме СНГ и ЕАЭС, процесс увеличения расчетов в нацвалютах идет медленнее, так как мало инструментов для этого, добавил Горьков.

"С Китаем сейчас фактически паритет в торговле. Раньше у нас всегда было отрицательное сальдо, теперь положительное. Фактически у нас баланс сейчас с китайцами по сальдо. В этих условиях как раз нормально двигаются расчеты в национальных валютах", - пояснил он.

Вместе с тем, ранее сообщалось о том, что российские компании столкнулись с ограничениями банков Китая. По словам главы представительства Банка России в КНР Владимира Данилова, коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. "Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран", - объяснил он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.

При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это "приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России", - сказал Данилов (цитаты по ТАСС).