Россия отказалась пропустить флот США к Крыму

Военные НАТО во главе с США добиваются разрешения провести учение в Азовском море. Москва, по заявлению главы МИДа Сергея Лаврова, никогда не даст подобного разрешения.

«Это невозможно — странам НАТО необходимо на это согласие России, а Москва, подчеркнул он, понятное дело, никогда на подобное своего разрешения не даст», - сказал Лавров.

Дипломат также сообщил, что инициатором данной идеи стала Украина, которая активно «зазывает» западные страны в акваторию Азовского моря.

Он заверил, что Москва держит ситуацию в зоне постоянного внимания и «прекрасно видит», как Украина скапливает технику неподалеку от общих границ.

Глава российского МИДа также указал на тот факт, что страны Восточной Европы в последнее время перекраивают транспортную систему, чтобы на случай необходимости предоставить натовцам быстрый подход к российским границам.