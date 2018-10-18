Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 18.10.2018

Россия отказалась пропустить флот США к Крыму

«Expert Online» 2018

Военные НАТО во главе с США добиваются разрешения провести учение в Азовском море. Москва, по заявлению главы МИДа Сергея Лаврова, никогда не даст подобного разрешения.

«Это невозможно — странам НАТО необходимо на это согласие России, а Москва, подчеркнул он, понятное дело, никогда на подобное своего разрешения не даст», - сказал Лавров.

Дипломат также сообщил, что инициатором данной идеи стала Украина, которая активно «зазывает» западные страны в акваторию Азовского моря.

Он заверил, что Москва держит ситуацию в зоне постоянного внимания и «прекрасно видит», как Украина скапливает технику неподалеку от общих границ.

Глава российского МИДа также указал на тот факт, что страны Восточной Европы в последнее время перекраивают транспортную систему, чтобы на  случай необходимости предоставить натовцам быстрый подход к российским границам.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    2. Доллару грозит сокрушительный удар
      Доллару грозит сокрушительный удар
    3. JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года
      JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года