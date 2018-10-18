Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию

Крупнейшие российские банки – ВТБ и Сбербанк – планируют создать в России новую региональную авиакомпанию.

В настоящее время кредитные организации близки к завершению разработки бизнес-плана этого уникального проекта, передаёт РИА Новости.

В свою очередь газета «Ведомости» в четверг со ссылкой на свои источники утверждает, что Сбербанк и ВТБ создают авиакомпанию, по распоряжению Кабмина РФ. Предполагается, что она будет создана в 2019 году станет одним из крупнейших игроков на рынке региональных авиаперевозок - примерный пассажиропоток должен будет составить около 10 млн пассажиров в год.