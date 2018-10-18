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Москва, 18.10.2018

Сенсационное голосование в парламенте Молдавии: за или против евроинтеграции

«Expert Online» 2018

В парламенте Молдавии состоялось важное голосование по законопроекту о внесении в Конституцию страны пункта о евроинтеграции.

В первом чтении этот закон набрал большинство голосов и был принят, однако во втором чтении за новый закон отказались голосовать сразу четыре фракции, передаёт РИА Новости.

В итоге, «за» – проголосовали 54 депутат. А для внесения изменений в Конституции страны необходимо было получить согласие 67 парламентариев. Таким образом, гранула настоящая сенсация – парламент выступил против нового законопроекта.

И если позиция социалистов и коммунистов – была вполне понятна, то поведение либералов и либерал-демократов, вызвало удивление у их ближайших союзников.

В частности, спикер парламента Андриан Канду, представляющий Демократическую партию (ДМП), которая имеет парламентское большинство, заявил, что прошедшее голосование – это «позор и провал страны, у которой был шанс создать европейское будущее».

При этом он подчеркнул, что если бы либерал-демократы и либералы — не покинули зал заседания, то закон был бы утверждён.

Однако в ДМП не собираются отказываться от своей идеи – отдалить страну от союзнических отношений с Россией и броситься в объятия ЕС. Поэтому демократы рассматривают возможность инициировать референдум по вопросу европейской интеграции.

Как подчеркнул Канду, предположительно, он будет проведён в тот же день, что и парламентские выборы, назначенные на 24 февраля 2019 года.

При этом в ДПМ ссылаются на постановление конституционного суда, в котором «ориентация на европейские демократические ценности» была названа определяющим элементом конституционной идентичности страны.

 

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