Учёные близки к созданию вакцины, которая поможет бросить курить без ломки

Американские учёные-биологи близки к созданию вакцины от никотиновой зависимости.

Им уже удалось разработать вещество, которое разрушает никотин ещё до того, как он проникнет в мозг человека, позволяя бросить курить, не испытывая при этом тяжёлой ломки, пишет журнал Science Advances.

Проведя специальные тесты на крысах, учёные совершенно случайно обнаружили фермент разрушающий никотин, в клетках. Уже первые эксперименты показали, что данный фермент разлагает почти весь никотин, попадающий в организм животного.

Дальнейшие опытов заставили учёных проверить, поможет ли новая версия этого белка, NicA2-J1, не только защитить пациентов от развития никотиновой зависимости, но и помочь им полностью избавиться от неё.

Чтобы провести дополнительные исследования, они подготовили несколько крыс, которых приучили пить воду, с примесью никотина. Чтобы получить новую порцию «водного табака» грызуны нажимали на специальный рычаг, после чего вместо воды получали чувствительный разряд тока.

Крысы, у которых уже сформировалась никотиновая зависимость, не обращали внимание на удары тока и регулярно нажимали на рычаг.

Однако после введение в их кровь NicA2-J1, зависимые от никотина крысы резко снижали частоту нажатий и со временем вообще перестали испытывать тягу к «никотиновому напитку».

При этом исследователи установили, что блокировка действия никотина не привела к появлению признаков «ломки», которая знакома тем, кто бросает курить - поведение крыс не изменилось, они не стали более раздражительными и агрессивными. По мнению биологов, это связано с тем, что данный белок работает в кровотоке, а не в мозге,

Уже в ближайшее время американские учёные планируют провести клинические опыты с участием добровольцев-людей.