Американские военные боятся скорой войны с Россией или Китаем

В армии США царят алармистские настроения, пишет Military Times. Почти каждый второй американский военный живет в ожидании войны. Особенно их беспокоят напряженные отношения с Китаем и Россией, которые могут в самое ближайшее время перерасти в конфлткт.

Количество военнослужащих, полагающих, что большая война не за горами, за прошлый год выросло до 41% согласно опросу, проведенному Military Times. Больше всего ждут войны с Китаем. Среди «пессимистов» войны с КНР ждут 24% участников опроса, а с Россией – 18%.

Причем почти 46% опрошенных боятся, что война начнется уже в 2019 году. По сравнению с позапрошлым годом, число пессимистов, считающих, что война начнется в следующем году, выросло на 5%.

50% респондентов думают, что в следующем году войны не будет. Но количество «оптимистов» неуклонно снижается. В опросе, проведенном осенью 2017 года, в войну в 2018 году не верили более двух третей участников исследования.

Резко выросло за год число американских военных, считающих Россию серьезной угрозой для Америки: с 53 до 71%. По Китаю данные следующие: 35% в 2017 году и 69% в этом.