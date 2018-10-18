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Москва, 18.10.2018

В Госдуме считают, что охранять учебные заведения в РФ должна Росгвардия

«Expert Online» 2018

Сергей Вострецов – депутат нижней палаты российского парламента, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов – считает, что охраной всех учебных заведений в нашей стране должна заниматься только Росгвардия.

По его словам, в связи с трагедией, которая произошла 17 октября в политехническом колледже в Керчи, он собирается разработать соответствующий законопроект, передаёт RT.

При этом он убеждён, что пришло время отказаться от того, чтобы учебные заведения в РФ охраняли вахтёры, сторожи и сотрудники ЧОП, которые не могут оказать сопротивление вооружённым лицам, а также оперативно определить злоумышленников и обезвредить их.

Именно поэтому он считает, что только бойцы Росгвардии, вооруженные лицензированным оружием, умеют правильно себя вести в сложных ситуациях. Поэтому он считает, что Росгвардия должна охранять не только высокопоставленных чиновников, но и обычных детей.

Напомним, сейчас в России учебные заведения на платной договорной основе охраняют сторожи, ЧОП, а также сотрудники вневедомственной охраны при ОВД.

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