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Москва, 18.10.2018

Военные США в Сирии из-за непрофессионализма ударили по своим

«Expert Online» 2018
  • Военные США в Сирии из-за непрофессионализма ударили по своим
Военное обозрение

Американская авиация по ошибке нанесла авиаудар по союзным США курдским силам, ведущим наступление на боевиков ИГ (запрещена в России). Случай произошел в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на военно-дипломатический источник, который сообщает, что удар по союзникам стал следствием непрофессионализма американских летчиков.

В результате авианалета двумя истребителями F-15 погибло шестеро курдских бойцов, еще около 15 получили серьезные ранения. Помимо этого происшествие сорвало наступление коалиции на бандформирования.

Более того, авиаудар США привел к массовому бегству курдов с занимаемых ими позиций, в результате чего  район перешел под контроль боевиков.

Военные эксперты Запада склонны оценивать данный инцидент, как очередное доказательство провала американской политики в Сирии.

Напомним, Пентагон и ранее признавал свое «ошибки» в нанесении ударов по собственным союзникам: в 2015 году, когда ВВС США по ошибке ударили по позициям армии Афганистана, и в 2016 году американцы нанесли удар по ошибке по сирийским частям, что привело к гибели 60 сирийских военнослужащих.

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