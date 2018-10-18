Взрыв в Керчи вызвал панику на Украине

Государственная погранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Крымом в связи с нападением на колледж в Керчи. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как говорится в заявлении погранслужбы «ряд мер, направленных на усиление безопасности на админграницах» предпринят в связи со взрывом в крымской Керчи.

На пропускных пунктах усилены патрули и проводятся тщательные досмотры пересекающих границу граждан. Особое внимание уделяется поиску оружия и взрывчатых веществ.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент колледжа расстрелял однокурсников и преподавателей из ружья и покончил с собой. Жертвами трагедии стали 17 человек, 47 получили ранения. Правоохранительные органы сначала квалифицировали произошедшее как теракт, затем изменили статью на «преднамеренное убийство нескольких лиц».