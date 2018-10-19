Братья Кокорины и Мамаев останутся в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев останутся в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря 2018 года.

Таким образом, Мосгорсуд отклонил апелляцию их адвокатов о переводе обвиняемых по стьям КР РФ в хулиганстве и побоях, под домашний арест, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

Первой рассматривалась апелляция краснодарского футболиста Мамаева. По словам его адвоката Игоря Бушманова, футболиста необходимо сберечь для отечественного футбола.

При этом он подчеркнул, что произошедшее уже является достаточным уроком для его подзащитного. Также Бушманов напомнил, что полузащитник «Краснодара» сдал следствию два своих загранпаспорта. Поэтому он не сможет ни сбежать, ни совершать противоправных действия.

Выступил с просьбой заменить ему меру пресечения содержания под стражей и сам Мамаев. Он пояснил, что не участвовал в хулиганских действиях в кафе, а между ним и чиновником Паком нет претензий и разногласий.

Относительно трёх других пострадавших, Мамаев ещё раз перед ними публично извиниться и заявил, что готов нести установленную ответственность, а также возместить моральный и физический ущерб. Кроме того, футболист отметил, что ему необходимо находиться рядом с женой и двумя маленькими детьми. Однако суд был непреклонен и меру пресечения Мамеву не изменил.

Следом судья вынес решение оставить под стражей Кирилла Кокорина, а ещё через некоторое время и его брата – нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

При этом на судью не подействовали ни проникновенная речь его двоката, ни обещания самого футболиста сотрудничать со следствием, ни залог в 10 млн рублей, который собиралась внести его мать, ни коллективное письмо тренеров и футболистов «Зенита», просивших выпустить Кокорина под их ответственность, ни ходатайство бывшего главы РФС, а ныне президента петербургского «Зенита» Сергея Фурсенко.