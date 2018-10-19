Британия рассчитывает ответить российской «Армате» появлением «Черной ночи»

Британия намеренна ответить России на уральскую «Армату» появлением нового танка, известного как «Черная ночь» (Black Night). Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

Автор пишет, что Лондон озадачен подготовкой ответа российской «Армате» (Т-14), - «самому современному боевому танку в мире».

Прототип английского танка «Черная ночь» был представлен в октябре английским оборонным концерном BAE Systems и базируется на основе существующего Challenger 2. Название боевая машина получила от ее способностей «видеть» в темноте при помощи системы ночного видения. Также танк снабжен новым ом защиты от ПТУР.

Как ранее сообщало издание «URA.RU», в американских СМИ, обсуждая «Армату», сообщили, что «русские потеряли контроль над своей фантазией».