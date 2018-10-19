Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 19.10.2018

Демократы США готовят новые санкции против России

«Expert Online» 2018

Демократическая партия готовит новые санкции против России. Об этом сообщил губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи, пишет немецкое издание Handelsblatt, которому политик накануне дал большое интервью.

Мерфи уверен, что санкции, которые уже ввел Вашингтон недостаточны, поскольку они не имели каких-либо серьезных последствий для Москвы. В связи с этим, по его словам, демократы уверены, что Россия «легко отделалась».

«Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно же, санкции», — заверил Мерфи.

Ранее о планах США вводить санкции «раз в месяц-два» заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который подчеркнул, что Вашингтон в этом вопросе «очень тесно работает с европейскими союзниками».

Напомним, политику санкций США стали практиковать после воссоединения Крыма с РФ, за которое проголосовало более 98% жителей полуострова. В ответ на это российская сторона взяла курс на импортозамещение.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Доллару грозит сокрушительный удар
      Доллару грозит сокрушительный удар
    2. JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года
      JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года
    3. Курс доллара начнет падать только по одной причине
      Курс доллара начнет падать только по одной причине