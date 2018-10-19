Демократы США готовят новые санкции против России

Демократическая партия готовит новые санкции против России. Об этом сообщил губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи, пишет немецкое издание Handelsblatt, которому политик накануне дал большое интервью.

Мерфи уверен, что санкции, которые уже ввел Вашингтон недостаточны, поскольку они не имели каких-либо серьезных последствий для Москвы. В связи с этим, по его словам, демократы уверены, что Россия «легко отделалась».

«Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно же, санкции», — заверил Мерфи.

Ранее о планах США вводить санкции «раз в месяц-два» заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который подчеркнул, что Вашингтон в этом вопросе «очень тесно работает с европейскими союзниками».

Напомним, политику санкций США стали практиковать после воссоединения Крыма с РФ, за которое проголосовало более 98% жителей полуострова. В ответ на это российская сторона взяла курс на импортозамещение.