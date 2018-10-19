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Москва, 19.10.2018

Курс доллара решил пойти на максимумы года

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара решил пойти на максимумы года
DPA/TASS

Курс доллара получил возможность для достижения максимумов года благодаря очень благоприятному стечению внешних и внутренних обстоятельств.

В пятницу индекс доллара торговался на уровне 95,65 пункта, однако, по мнению аналитиков, в самое ближайшее время быки по американской валюте попробуют поднять его до максимальных значений за 2018 год - до 97 пунктов.

Доллар получил вчера поддержку от публикации "ястребиных" комментариев ФРС, который увеличивают вероятность еще одного повышения ставки в 2018 году и проолжения жесткой линии регулятором в 2019 году, а также рекордных за многие годы доходностей казначейских облигаций США.

Внешним фактором, который играет на укрепление курса доллара, стали бюджетные проблемы Италии и отсутствие решени по Brexit.

На этом фоне курс евро упал до минимумов с 9 октября - $1,1455. 

Российская валюта также реагирует снижением на ситуацию на рынках Forex, но пока достачно умеренно.

К закрытию торгов четверга рубль потерял 31 копейку - снизившись до 65,81 рубля за доллар, при этом к евро рубль потерял 11 копеек - 75,39 рубля.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 октября 2018 составляет 65,72 рубля, курс евро на сегодня равен 75,56 рубля.

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