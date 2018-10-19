Как выбрать идеальную службу курьерской доставки

Зачастую компании, впервые столкнувшиеся с необходимостью курьерской доставки, выбирают исполнителя наугад. Но ведь если предварительно узнать историю фирмы, ознакомиться с ее репутацией и пообщаться с клиентами, можно найти действительно надежного партнера.

Преимущества правильного выбора курьерской службы

Компаний, предоставляющих сегодня услуги по курьерской доставке немало. Вот только тех, кто качественно выполняет свою работу, к сожалению, не так уж и много. Выбрав надежную фирму, такую как https://cdek-tk.ru/, вам не придется беспокоится о местонахождении посылки, общаясь при этом с некомпетентными операторами. Да и денежные убытки нести также не придется.

Чтобы избежать всех этих неприятностей при выборе службы доставки следует обратить внимание на скорость, с которой ее сотрудники обрабатывают заказы. Если же компания предлагает услуги по доставке крупногабаритных грузов, стоит уточнить сроки и ответственность, которую будет нести исполнитель. В черте города, доставка должна осуществлять не более пяти часов, если же она срочная, то на работу курьера отводиться не больше двух.

Как распознать недобросовестного поставщика услуг?

Понять, насколько выбранная вами компания компетентна в вопросе курьерской доставки, можно уже с первых минут общения. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты:

фирма, предоставляющая низкокачественные услуги не даст вам конкретного ответа на вопрос о максимальном времени осуществления доставки;

если фирма обещает своим клиентам круглосуточное обслуживание, не будет лишним позвонить в не очень удобное время, например, часов в пять утра и если вам не ответят, значит, надеяться на добросовестность сотрудников компании не стоит;

задержку доставки курьер может аргументировать пробками на дорогах, проверить правдивость его слов не получится, но и доверять больше такой компании не следует.

Что может предложить надежный партнер?

Службы курьерской доставки, оказывающие качественные услуги, открывают перед своими клиентам ряд перспектив, в числе которых:

осуществление срочной доставки в течение 3-х часов;

осуществление стандартной доставки в течение суток;

возможность заказа бюджетной доставки, которая осуществляется по сниженным тарифам в течение нескольких дней.

Кроме того, настоящие профессионалы всегда готовы к объемным заказам, даже если предстоит их доставка по разным адресам. Также хорошая курьерская компания сможет предложить вам услуги массовой рассылки корреспонденции. А при необходимости даже может дать в распоряжение курьера, который всегда будет к вашим услугам.