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Москва, 19.10.2018

Китай продолжает нести потери из-за торговой войны с США

«Expert Online» 2018

Китай констатирует значительное замедление роста ВВП по итогам третьего квартала 2018 года. Из-за торговой войны с США Поднебесная потеряла 6,5%, что хуже ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро из Пекина.

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2018 года составил 6,8%, во втором квартале — 6,7%, в третьем квартале — 6,5%»,- говорится в докладе, который опубликован сегодня, 19 октября.

При этом аналитики, которые были опрошены агентством Bloomberg, уверены, что стоит ждать еще большего замедления роста ВВП до 6,6% с 6,7% во втором квартале 2018 года.

Напомним, торговая война между США и Китаем началась с взаимного обмена пошлинами. В августе США установили пошлину в размере 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого Пекин ввел аналогичные меры.

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