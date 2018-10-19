Медведев сделал важное заявление о ВТО

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – считает, что Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в серьёзном обновлении.

Об этом российский премьер заявил в ходе своего выступления на пленарной сессии международной организации, объединяющей страны Восточной Азии и Европы (АСЕМ), передает РИА Новости.

При этом Медведев подчеркнул, что наша страна выступает в поддержку ВТО. По его мнению, ВТО играет важнейшую роль во всей системе международной торговли.

«Однако мы видим и понимаем, что ВТО нуждается в обновлении», – резюмировал глава правительства РФ, добавив, что торговые войны, а также имеющиеся противоречия между развитыми, развивающимися странами только кажутся непреодолимыми.