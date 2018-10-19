На пиротехническом заводе в Ленинградской области прогремел мощный взрыв

На заводе «Авангард», расположенном в Ленинградской области, прогремел мощный взрыв.

Известно, что предприятие выпускает пиротехническую продукцию, передаёт агентство «Интерфакс»

В настоящее время на месте ЧП работают представители всех оперативных служб региона, в том числе сотрудники МЧС и медики. Создан штаб. Выясняются все обстоятельства случившегося. При этом информация о погибших пока не поступала.

В свою очередь РИА Новости уточняет, что в момент происшествия здании завода находились пять человек, одного из них извлекли из-под завалов. В результате взрыва здание завода частично разрушено.