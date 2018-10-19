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Москва, 19.10.2018

ОПЕК прогнозирует резкое снижение цен на нефть в ближайшие недели

«Expert Online» 2018

Рост добычи нефти в США может спровоцировать снижение цен на нефть в ближайшие недели, передает The Wall Street Journal, ссылаясь на внутренний отчет ОПЕК.

«Предстоящее сезонное снижение спроса на нефтепродукты может привести к увеличению запасов. В условиях роста нефтедобычи в США это может стать "медвежьим" фактором для цен на нефть в ближайшие несколько недель»,— говорится в документе.

Организация заявляет, что на цены может повлиять запланированное техобслуживание на российских НПЗ.

Также инвесторов рынка настораживает торговые споры США с партнерами, которые приводят к неопределенности в отношении спроса на нефть в следующем году.

Ранее, в четверг 18 октября, нефть марки Brent впервые за октябрь упала ниже $80 за баррель.  Нефть WTI и вовсе упала до $68,7. Также ОПЕК понизил прогноз по спросу на сырье в 2019 году.

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