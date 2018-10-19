Секреты экономии при покупке авиабилетов

Стоимость авиабилетов может различаться весьма существенно, даже на один и тот же рейс. Умение приобретать недорогие авиабилеты вырабатывается с опытом, однако есть общие рекомендации wilhard.ru, следование которым поможет в решении данной задачи во всех случаях.

Прежде всего, необходимо учитывать категорию авиабилета. Существуют три типа билетов: эконом-класс, бизнес-класс и первый класс.

Другой важный фактор формирования цены на авиабилеты – типы рейсов. Они подразделяются на бюджетные, чартерные и регулярные. Первые два практически всегда обходятся дешевле, хотя у них есть свои минусы. Бюджетные рейсы выполняются лоукостерами, которые экономят на всем, из-за чего пассажиры испытывают проблемы с продолжительной регистрацией, неудобным временем вылета, частыми задержками и отменами авиарейсов и т. д. Как правило, маршруты следования чартерных рейсов ограничиваются популярными среди туристов направлениями, вдобавок какие-либо гарантии покупки авиабилетов отсутствуют, а уровень обслуживания на чартерных авиарейсах ниже, чем на регулярных. Регулярные рейсы являются наиболее комфортными, и в некоторых случаях билеты на них можно приобрести по стоимости, близкой к бюджетнику или чартеру.

Покупка билета по специальной акции, которая проводится определенным авиаперевозчиком – большая удача. Как правило, проведение таких мероприятий не предается предварительно публичной огласке, так что спланировать приобретение авиабилета по акции затруднительно. Обычно существует два периода, связанных с акцией: время ее проведения, на протяжении которого нужно приобретать билет по пониженной цене, и время полета.

Начинать подготовку к путешествию нужно заранее. Полезно приступить к изучению цен за шесть месяцев до вылета. Это особенно актуально для межконтинентальных или трансатлантических рейсов. Но данная стратегия не является универсальной, и во многих случаях самые низкие цены на билеты можно найти за один-два месяца перед вылетом. Крайне редко авиаперевозчики продают билеты по себестоимости за один-два дня перед вылетом, однако на это не стоит рассчитывать при серьезном планировании перелета.

При планировании путешествия необходимо учитывать, что люди стремятся придерживаться графика. Поэтому стоимость авиабилетов с датами вылета/прилета, которые приходятся на выходные, практически во всех случаях будет выше. А самые дешевые билеты имеют даты вылета/прилета во вторник, среду и четверг. Авиабилет туда и обратно почти во всех случаях приобретать намного выгоднее, чем два авиабилета в каждый конец.