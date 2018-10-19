Шойгу рассказал о важных договоренностях с Китаем по линии военного сотрудничества

Сергей Шойгу – министр обороны РФ – рассказал о важных договорённостях с Китаем по линии военного сотрудничества, достигнутых в ходе его встречи с главой КНР Си Цзиньпином, которая прошла в Пекине.

По словам руководителя Минобороны, российские военные договорились со своими коллегами из Китая о более интенсивных контактах, передаёт РИА Новости.

При этом Шойгу подчеркнул, что также достигнуто решение проводить аналогичные встречи с военно-политическим руководством Поднебесной регулярно.

Кроме того, глава Минобороны РФ поблагодарил Си Цзиньпина за то, что проведение таких встреч стало возможным не только во время заседаний межправительственной комиссии.

Напомним, в настоящее время Шойгу находится в Пекине, где уже провёл очередное заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.