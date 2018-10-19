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Москва, 19.10.2018

Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Москве и области на выходные

«Expert Online» 2018

Специалисты столичного метеобюро дали прогноз погоды в Москве и области на предстоящие выходные.

Согласно их данным, ожидается похолодание, как в дневные часы (до плюс 10 градусов), так и в ночные (заморозки), передаёт РИА Новости.

При этом синоптики предупреждают, что уже в субботу в столичном регионе увеличится облачность и будет дуть холодный ветер. В ночь на субботу столбики термометров покажут 5-7 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в ночь на воскресенье, 21 октября и вовсе обещает падение температурных показателей до отрицательных значений. И если в Москве ещё будет около 3-х градусов тепла, то в Подмосковье температура опустится до минус 1 градуса.

Несмотря на это, согласно прогнозу специалистов центра Фобос, в выходные температура будет всё равно выше климатической нормы, правда, всего на 2 градуса.

Прогноз погоды на 14 дней в Москве и Московской области также вряд ли сильно обрадует жителей региона. С каждым днём будет становится прохладнее – дневные температуры будут снижаться до плюс 5-7 градусов, а ночные – периодически падать ниже нуля. Кроме того, в конце октября-начале ноября возможно выпадение осадков в виде снега.

По мнению синоптиков такой прогноз погоды говорит лишь об одном: климатическая осень всё-таки вступает в свои права.

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