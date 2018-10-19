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Москва, 19.10.2018

Эксперт: США не рискнут пойти против Саудовской Аравии

«Expert Online» 2018

Из США продолжают поступать сигналы, которые свидетельствуют о готовящихся санкциях против Саудовской Аравии из-за исчезновении журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи и его возможном убийстве в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Однако американские эксперты, которых опросило агентство РИА новости разошлись во мнениях относительно возможных последствий для королевства: одни уверены в ведении санкций, другие наоборот полностью отрицают подобный разворот событий из-за опасений экономических последствий.

Так профессор университета Джорджа Вашингтона Чарльз Гласер уверен, что ситуация усложнит и без того запутанные отношения с Саудовской Аравией. При этом эксперт заявил, что для США нет ничего нового в политике этой страны.

«Мы не видим ничего кардинально нового в том, что сделали саудиты», - сообщил эксперт.

В целом Гласер, уверен, что США не пойдут на радикальные меры из-за «затратности».

«Мы полагаемся на саудитов в том, чтобы они помогли нам решить ситуацию с Ираном», — добавил собеседник агентства.

При этом и в конгрессе США требуют санкций и хотят приостановить оружейные сделки и выслать посла этой страны, а  министр финансов США Стивен Мнучин отменил свой визит в Эр-Рияд, где он планировал принять участие в инвестиционной конференции.

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