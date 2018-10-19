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Москва, 19.10.2018

США сравнили Россию с Ираном и требуют от ЕС отказаться от «Северного потока 2»

«Expert Online» 2018
  • США сравнили Россию с Ираном и требуют от ЕС отказаться от «Северного потока 2»
NordStream.com

Как заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне, поддержка «Северного потока 2» странами ЕС неприемлема и «углубляет энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают».

«Это тоже самое, что обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как "Северный поток-2"», — сказал Митчелл.

Напомним, строительство трубопровода «Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта последовательно выступают США, которые надеются выйти на европейский рынок с собственным СПГ, ряд европейских стран и Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа в случае реализации проекта.

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