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Москва, 19.10.2018

В Кремле рассказали об отношениях Путина и Трампа

«Expert Online» 2018
  • В Кремле рассказали об отношениях Путина и Трампа
ТАСС

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда речь идет о взаимоотношениях лидеров стран на высшем уровне, то «химия трудноизмерима».

«Я не знаю насколько химия между главами государств может существовать, она трудно измерима. Никакая химия не заставит президента отступать от своих национальных государственных интересов», — рассказал Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Представитель Кремля привел в пример взаимоотношения Владимира Путина со своим другом бывшем канцлером Германии Герхардом Шредером.

По словам Пескова, дружба не мешала лидерам «жестко и бескомпромиссно спорить по текущим вопросам», также дружеские отношения не являются страховкой от «достаточно напряженных иногда переговоров».

Пресс-секретарь также считает, что «Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга».

«Суть обсуждений, постановка некоторых вопросов в те редкие моменты общения между лидерами России и США не всегда находила свое отражение в реальных действиях, это, конечно, разочаровывает», — добавил Песков.

Напомним,  Путин и Трамп впервые провели полномасштабные переговоры, которые длились  более двух часов, в Хельсинки 16 июля. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. До этого лидеры двух стран встречались лишь в рамках международных саммитов.

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