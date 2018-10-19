В системе безопасности российских школ выявлены серьезные проблемы

В ходе обсуждения трагедии, произошедшей в Керчи 17 октября, специалисты заявили, что самой серьезной проблемой в системе безопасности российских учебных заведений является отсутствие единого координирующего органа, пишут «Известия».

На сегодня охрана учебных заведений страны входит в компетенцию региональных и муниципальных властей, а не министерства просвещения, которому они подчинены.

Согласно существующему законодательству школы и ВУЗы должны заключать договор с ЧОПами, при минимальных бюджетных средствах, которых часто не хватает. В этой связи родители вынуждены оплачивать услуги охраны самостоятельно.

Издание отмечает, что в ходе обсуждения специалисты подняли вопрос о необходимости необходимо создания многопрофильной, независимой от образовательной администрации службы социально-психологической и медико-психологической помощи ученикам и студентам.

К примеру, в политехническом колледже в Керчи, где произошло массовое убийство, предусмотрена ставка социального педагога, но на момент трагедии она оказалась вакантной. Этот педагог как раз и призван был заниматься со студентами, которые требуют повышенного педагогического внимания. Последний раз подобная работа проводилась в данном учебном заведении в октябре 2017 года.

Напомним, 17 октября студент Кречинского колледжа устроил взрыв самодельной бомбы на первом этаже, после чего принялся расстреливать людей из ружья. В результате трагедии погибли студенты и преподаватели колледжа, более 50 получили ранения.