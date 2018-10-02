Дифференциация в пользу модернизации

Правительство поддержало рост тарифов для крупных потребителей магистральных электросетей

Для крупных промышленных компаний постепенно вырастут тарифы на электроэнергию. В Правительстве РФ поддержали тарифную реформу, предложенную Минэнерго, которая предусматривает поэтапное увеличение тарифов для прямых потребителей магистральных сетей в 1,5 раза за семь лет. Ключевой инициативой министерства стала дифференциация тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК). Эта мера снизит убытки электросетей и справедливо перераспределит финансовую нагрузку на потребителей, полагают энергетики. Эксперты соглашаются с ними, и отмечают, что нововведение облегчит финансирование модернизации сетевого хозяйства.



Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 19 сентября выступил в поддержку инициативы Минэнерго по дифференциации тарифа ФСК (владеет комплексом магистральных сетей, подконтрольна «Россетям»), пишет «Коммерсант».



Планируемое увеличение предусматривает постепенное повышение тарифов в течение семи лет в 1,5 раза по сравнению с текущими уровнями.



Новая инициатива Минэнерго в какой-то мере отсылает к отмененному в прошлом году механизму «последней мили». Эта схема предусматривала, что крупные потребители, подключенные к магистральным сетям ФСК, оплачивают не только ее тариф, но и тарифы распределительных сетей.



Как отмечают эксперты, предложение Минэнерго о дифференциации тарифа — по сути, унификация подходов к формированию сетевых тарифов вне зависимости от технологического присоединения потребителя, которая обеспечивает справедливое распределение перекрестного субсидирования между всеми потребителями, тем самым исключая неравные условия для региональной промышленности, бизнеса и бюджетных организаций по сравнению с крупными промышленными потребителями. В результате тарифы для мелкого и среднего бизнеса расти не будут, а «Россети» получат необходимые средства на модернизацию инфраструктуры.



В Минэнерго ранее поясняли, что существующая сегодня практика нагрузки перекрёстного субсидирования исключительно на потребителей распределительного сетевого комплекса является несправедливой и создает искусственную ценовую дискриминацию.



В результате дифференциации тарифов ФСК потребители, присоединённые к магистральным сетям, с 2023 года будут платить за услуги по единым «котловым» тарифам, планируют в Минэнерго. Таким образом, у потребителей, которые присоединены к распределительным сетям, нагрузка снизится за счет понижения сетевой составляющей, отмечали в энергетическом ведомстве. По данным Минэнерго, этот показатель в тарифе у потребителей, присоединённых к ФСК, составляет 15%, для тех, кто присоединен к распределительным сетям – 42%.



По расчетам энергетиков, в результате введения равномерного распределения перекрестного субсидирования на всех потребителей, вне зависимости от того, к каким сетям они присоединены, средний котловой тариф для потребителей, подключенных к распределительным сетям снизится.



В «Россетях» ранее отмечали, что тариф для региональных потребителей сейчас в четыре раза выше, чем для клиентов ФСК, что мотивирует потребителей к уходу на магистральные сети и дополнительно увеличивает тариф на передачу в распредсетях.



Крупные промышленные компании уже выступили против реформы, но доводы лобби в Правительстве поддержки не нашли. Впрочем, выбран более мягкий вариант по сравнению с первоначальной инициативой Минэнерго о повышении тарифа на 98%. Это увеличило бы нагрузку на крупный бизнес на 38,25 млрд рублей в год.



«Претворение в жизнь реформы тарифов энергосетей заставит увеличить эффективность использования электроэнергии и проявлять большую аккуратность в политике и планировании своей деятельности и резервировании мощностей. Преимущественно изменения затронут именно крупный бизнес. Компании в отрасли электроэнергетики увеличивают свои капитальные расходы и инвестиции (в том числе по федеральным программам, например, на Дальнем Востоке), поэтому существенная часть выручки инвестируется», - говорит младший аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Анна Михайлова.



Старший аналитик компании «Атон» Александр Корнилов считает решение Правительства позитивной новостью для электросетей страны. «Этот шаг логично вписывается в картину других решений правительства, принятых ранее в этом году для поддержки распределительных сетей. Новый механизм дифференциации тарифов подразумевает, что бремя необходимого повышения распределительных тарифов будут нести крупнейшие промышленные потребители для смягчения влияния на малый и средний бизнес. Он должен, перераспределить нагрузку по субсидированию населения между категориями бизнеса, включая потребителей, присоединенных к единой национальной (общероссийской) электрической сети.», - считает Корнилов.



Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев соглашается с доводами Минэнерго о справедливости реформы. «До этих изменений тарифы для крупнейших потребителей, подключенных напрямую к магистральным сетям ФСК были существенно ниже, чем у подключенных к региональным сетям. Нововведение сокращает это расхождение», - отмечает Калачев.



Он также обращает внимание, что доходная часть «Россетей» в результате реформы не изменится, произойдет перераспределение финансовых потоков между магистральным и распределительным сетевым комплексом. «Это облегчит



финансирование инвестиционных программ по модернизации сетевого хозяйства», - заключает Калачев.



Тарифное регулирование обсуждалось на протяжении последних лет, его введение «назрело и перезрело», говорит эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. «Сетевое хозяйство страны устаревает и требует серьезных вложений, а «Россети» исчерпали резерв снижения внутренних затрат, поэтому увеличение объёма инвестиций неизбежно влечёт рост тарифов. И крайне важно добиться того, чтобы этот рост не ударил по населению, а также малому и среднему бизнесу - локомотиву экономики», - обращает внимание Тихонов.



Эксперты едины во мнении, что розничных потребителей реформы не коснутся. Минэнерго ранее заявляло, что будет сохранять установку на удерживание тарифов для населения. Таким образом, дифференциацию можно рассматривать, как один из способов не повышать тарифы и изыскивать средства на поддержание и модернизацию региональной инфраструктуры.