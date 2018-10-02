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Москва, 02.10.2018

Bloomberg рассказал, в какой банк россияне понесли доллары на фоне августовской валютной паники

«Expert Online» 2018
  • Bloomberg рассказал, в какой банк россияне понесли доллары на фоне августовской валютной паники
Zuma/TASS

Согласно Bloomberg, российские вкладчики сняли часть валютных средств с депозитов в госбанках в августе на фоне опасений новых санкций США и увеличили объем валютных вкладов в других кредитных организациях. Основным бенефициаром этого процесса стал Ситибанк, сообщает издание. Российское представительство Citigroup Inc. получило больше средств в иностранной валюте от розничных вкладчиков за этот период, чем любой другой банк.

По оценке Bloomberg, основанной на предоставленной Ситибанком статистике, расчетные счета клиентов банка в иностранной валюте увеличились на 17% за август до эквивалента 1,4 млрд. долларов США.

По данным Frank RG, это был самый большой чистый прирост среди 10 банков с крупнейшими объемами валютных депозитов в стране.

«Рост средств, размещенных на текущих счетах в иностранной валюте, был в основном обусловлен тем, что клиенты диверсифицировали свои портфели на фоне волатильности на валютном рынке», - пояснил агентству глава отдела банковских продуктов Citibank Дмитрий Емелин.

Курс рубля упал примерно на 7,5% по отношению к доллару в августе на фоне опасений, что Конгресс США примет законопроект с новыми санкциями против России. Согласно проекту документа, США могут запретить долларовые транзакции в некоторых государственных банках.

При этом в Ситибанке отметили, что в это же время на фоне прироста валютных вкладов наблюдался сопоставимый отток с рублевых депозитов.

Ранее сообщалось, что в августе наблюдался отток валютных вкладов из крупнейших госбанков.

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