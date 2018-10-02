Глава ВТБ рассказал, когда Россия откажется от доллара

Переход к расчётам в нацвалютах должен быть постепенным и займет не менее пяти лет, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Топ-менеджер уточняет, что переход к таким расчетам разработан на длительный период в параллели с общемировыми процессами.

Как уверен Костин, в настоящее время ситуация не настолько критична, чтобы проводить резкий отказ от доллара в пользу рубля.

Напомним, обсуждение перехода на расчеты в российской валюте идут особенно активно в последнее время из-за ситуации с американскими санкциями. В частности глава ВТБ представил российскому лидеру Владимиру Путину еще в июле предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах. В сентябре «плана Костина» был представлен широкой публике.