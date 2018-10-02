Качественные портативные колонки 2018, выбор с промокодом Техпорт

Хотя памяти современных смартфонов и достаточно для хранения тысяч музыкальных треков, их встроенные динамики все-таки не очень мощные для комфортного прослушивания музыки. Но эта проблема относительно легко решается при помощи небольшого устройства – портативной Bluetooth-колонки.

Особенности портативных Bluetooth-колонок

При проектировании таких устройств, в отличие от смартфонов, производители не стеснены 1-2 квадратными сантиметрами. Поэтому они могут разместить в корпусе колонки достаточно большой, а значит – мощный динамик и даже не один. При этом за последние несколько десятков лет аудиотехника очень продвинулась. Теперь даже небольшие динамики способны обеспечивать качественное звучание даже на максимальной громкости.

Конечно, существует много моделей таких устройств. Проверенные производители качественных аудиосистем отличаются и более высокой ценовой политикой. Поэтому ценителям качественного звучания придется потратится на хороший динамик. Но можно чуть-чуть сэкономить, используя промокод Техпорт. Его можно найти в каталоге бесплатных промокодов kodi-promo.ru. После получения останется только ввести его в интернет-магазине, после чего скидка автоматически добавится в итоговую стоимость заказа.

Характеристики портативных колонок

Портативные колонки получили широкую популярность благодаря целому ряду причин. Многие из моделей данного оборудования:

имеют очень компактные размеры (может поместиться в карман куртки);

умеют воспроизводить аудио с телефона по Bluetooth, а также есть возможность подключения к ноутбуку как дополнительный динамик;

способны беспрерывно работать более 8 часов;

некоторые модели имеют встроенный микрофон и могут использоваться для общения по громкой связи;

могут воспроизводить музыку с карты памяти (некоторые модели).

Популярные модели

В виду популярности, а значит – востребованности портативных колонок, производители выпустили на рынок очень большое количество самых разнообразных моделей. Благодаря этому каждый может найти для себя наилучшее решение.

JBL Charge 3 – одна из самых популярных моделей на текущий момент. В корпусе этого устройства скрываются 2 10-ваттных динамика, воспроизводящие частоты от 65 до 20 тысяч килогерц. Также эту колонку можно опускать в воду на глубину до 1 метра, она имеет прорезиненный корпус и защищена по стандарту IPx7. Но главное – она работает 20 часов без розетки. И ее даже возможно использовать в качестве пауэр-банка. Это отличный вариант для частых поездок на природу. Вес гаджета всего 800 грамм. Стоимость – около 8000 рублей. Но можно сэкономить, используя промокод Техпорт. Еще одной особенностью является возможность подключения нескольких таких колонок к одному смартфону, что создаст своего рода стереосистему. Пользователи очень хвалят глубокие басы.

Тем, кому нужна недорогая колонка, способная давать неплохие басы, может подойти модель SRS-XB10 от Sony. Этот компактный "бочонок" может воспроизводить частоты от 20 герц. Стоимость – 4000 рублей. Данная колонка имеет беспроводной интерфейс NFC и конечно Bluetooth. Производитель заявляет до 16 часов непрерывного звучания. Для таких размеров и стоимости данная модель имеет отличные характеристики и множество положительных отзывов.

Philips ShoqBox SB500. Данная акустика отличается большой мощностью – 30 ватт. Также она защищена от влаги и пыли по технологии IPX7. Стоимость – 7999 рублей. Внешне она напоминает JBL Charge 3, но имеет не обтекаемый корпус, а геометрические грани, а также встроенную подсветку. Интересно что у данной колонки есть специальная кнопочка SHOQ, при нажатии которой общая громкость и уровень басов повышается до максимума. Колонка также имеет встроенный микрофон и аудиовход 3.5 мм. Правда время автономной работы всего 8 часов, но это неудивительно при наличии подсветки.

Но лучшая автономность у Sony SRS-XB41. Она может проработать до 24 часов без подзарядки. Выдает звук хорошего качества, а также включает технологию LIVE SOUND, которая делает звучание трехмерным. Интерфейсы: Bluetooth и NFC. Имеется встроенная подсветка. Защита от воды по стандарту IP67. Цена – 12990 рублей.

Еще один вариант для тех, кто готов потратиться на качественную акустику – Beats Pill+. Эта колонка имеет стереодинамики и сабвуфер. Особенность данной колонки – разделение динамика для верхних и нижних частот. Работает без подзаряда до 12 часов. При этом устройство очень компактное, а также само может использоваться для зарядки телефона. Но стоимость достаточно высока, около 13 000 рублей. Однако можно немного сэкономить, используя промокод Техпорт.

Выше перечислены далеко не все устройства. В магазинах представлен большой выбор от разных брендов. Среди них каждый может найти для себя идеальное соответствующее оборудование. Главное – чтобы хватило бюджета на его покупку.