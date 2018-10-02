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Москва, 02.10.2018

Пекин объяснил инцидент с военным кораблем США в Южно-Китайском море

«Expert Online» 2018

Сближение китайского военного корабля «Луян» с американским эсминцем «Декатур» 30 сентября в районе спорных островов Спратли, расположенных в Южно-Китайском море, имело вполне обоснованный и правомерный характер, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны КНР.

Действия китайских моряков, представитель военного ведомства Поднебесной объяснил намерением в соответствии с действующими нормами идентифицировать корабль ВМС США.

«Китайский эсминец предпринял такие действия для идентификации и опознавания американского корабля в соответствии с существующими правилами и нормами»,- сообщил официальный представитель МО Китая У Цянь.

Он также подчеркнул, что приближение американского военного корабля к спорным островам Спратли подрывает мир и стабильность во всем регионе и наносит удар по китайско-американским отношениям. Поднебесная, заявил У Цянь, и впредь будет обеспечивать безопасность в ЮКМ.

Пекин считает архипелаг Спратли, Парасельские острова и Хуанъянь, на которые претендуют также Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам, как почти 90% акватории Южно-Китайского моря, своими.

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