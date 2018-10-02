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Москва, 02.10.2018

Кувейт оставил США без нефти

«Expert Online» 2018
  • Кувейт оставил США без нефти
investors.com

Впервые с 1992 года Кувейт прекратил экспорт нефти в США, сообщает Bloomberg. 26 лет назад поставки были прерваны из-за военного конфликта с Ираком. Об этом свидетельствуют данные информационной службы американского Министерства энергетики.

Как отметил в интервью агентству глава консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу, такие показатели объясняются тем, что Кувейт перешёл на азиатский рынок, потребляющий до 80% экспорта кувейтской нефти.

«Санкции против Ирана дают возможность другим производителям продавать больше нефти в Азию, где цены привлекательнее, чем в США», — заявил Липоу.

По данным СМИ, начиная с 2012 по 2014 год, Кувейт нарастил экспорт в США, 400 тыс. баррелей в сутки. Сегодня около 80% нефти государство поставляет в азиатский регион, передает ТАСС.

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