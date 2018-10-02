Референдум в Македонии проигран социал-демократами и Западом

В Республике Македония провалился референдум о переименовании страны, которое является необходимым условием для ее принятия в ЕС и НАТО. На участки не пришло подавляющее большинство македонцев. Но это обстоятельство вряд ли остановит Вашингтон и Брюссель, твердо вознамерившиеся интегрировать страну в европейские и евроатлантические структуры.

«Война», слава Богу, в кавычках, за название бывшей югославской республики тянется уже третье десятилетие. Согласно собственной конституции, она называется Республикой Македонией, а так же просто Македонией, что очень не нравится Греции. Настолько не нравится, что греки обещают, пока это название не будет изменено, блокировать переговоры о вступлении страны в ЕС и НАТО. Как бы ни давили на страну США и их могущественные союзники, позиция официальных Афин с момента распада Югославии остается неизменной: Македония – это название исторической области Греции — и только.

Дело тут не только в гордости и упрямстве. Наученная горьким и, увы, крайне богатым опытом балканских территориальных конфликтов Греция опасается территориальных претензий со стороны страны-соседки. Все-таки, в греческой Македонии проживает определенный процент славянского населения. За двадцать лет максимум уступок, которые удалось у Греции вырвать — это принятие новой страны в ООН, да и то под весьма странным и явно временным названием: Бывшая югославская Республика Македония.

Возможно, этот конфликт так бы и остался проблемой двух стран, если бы не события 2014 года. Тогда в ЕС и США вспомнили о наличии обширной территории на Балканах, не входящей ни в Евросоюз, ни в НАТО, но зато имеющей давние связи с Россией и большой процент симпатизирующего нашей стране населения. Конечно, Македония – не Сербия и даже не Черногория. Больших пророссийских настроений там сроду не было, но и антироссийских тоже. Однако, присоединение Македонии к НАТО вполне можно использовать как способ надавить на сербов, показав им, что их страну со всех сторон окружают члены Альянса, а значит и самим нечего медлить.

Должно быть, окрыленные этой идеей американцы и немцы несколько лет назад начали влиять на македонское руководство. Добились поражения националистической партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), ни в какую не шедшей на уступки по названию. К власти пришли социал-демократы во главе с нынешним премьер-министром Зораном Заевым, более покладистые и более склонные прислушиваться к мнению Вашингтона и Брюсселя. Националисты довольствовались лишь креслом президента (им является Георге Иванов), которое в условиях парламентской республики мало что значит.

Заев смог договориться с Грецией по названию страны. Ей полагалось именоваться Северная Македония. Собрание Республики Македония соответствующее греческо-македонское (или уж греческо-северомакедонское) соглашение ратифицировало. Осталось только заручиться поддержкой народа – иначе поражения на выборах социал-демократам не миновать, да и отставка Заева будет не за горами.

А опросы, между делом, давали данные неутешительные: переименоваться македонцы не хотели. Премьер-министр даже прибег к хитрости. На референдуме 30 сентября македонцы должны были ответить на вопрос в заковыристой формулировке, в которой даже слово «переименование» не упоминалось: «Поддерживаете ли вы перспективу вступления в ЕС и НАТО за счёт заключения соглашения между Македонией и Грецией?» Не помогло.

ВРМО-ДПМНЕ и Иванов провели эффектную контркампанию: акции протеста они устраивали еще с лета. В результате на участки пришло всего лишь 36% избирателей, а не свыше 50%, необходимых для признания результатов референдума состоявшимися. Что и зафиксировала избирательная комиссия.

Конечно, сторонников референдума может утешить, что все-таки свыше 90% его участников дисциплинированно высказались «за». Смущает только то, что такой результат обеспечили не македонцы. Значительную часть, если не большинство проголосовавших составили живущие в Македонии албанцы. Их здесь из почти трех миллионов жителей примерно полмиллиона. Поддержать референдум, а значит, и вступление в ЕС и НАТО, агитировал президент Албании Илир Мета.

Да кто только македонцев не агитировал! Поддержать Заева в Скопье приехало чуть ли не большинство европейских политиков, кому это полагается по характеру обязанностей. Приехали даже те, кому это, казалось бы, не полагается: например, канцлер Германии Ангела Меркель.

Провал референдума Албанию огорчит, а президента Сербии Александра Вучича озадачит. Он-то твердит своим избирателям, что против лома нет приема. И что, как бы ни было неприятно, позабыв русских братушек, надо идти в постылое НАТО, а там (это уж не говорится, ибо вымолвить страшно, но молчаливо подразумевается) и отказываться от Косово. Референдум в Македонии показывает, что «поделать» что-то все-таки можно. Сербским националистам, особенно в Боснии, где 7 октября предстоят всеобщие выборы, это открытие очень понравится.

Что ж, ЕС и США теперь предстоит попытаться доказать, что против лома действительно нет приема. Это будет тем проще сделать, что референдум в Македонии благоразумно объявлен всего лишь консультативным. Значит, парламент и Заев могут его проигнорировать. Что было бы логично и для них, и для Запада.