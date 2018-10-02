«Нафтогаз» увидел новую угрозу, исходящую от России

Вторая нитка газопровода «Турецкий поток» угрожает украинскому транзиту не меньше проекта «Северный поток-2», заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Вторая нить "Турецкого потока" такая же угрожающая, как и "Северный поток". Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут», —рассказал Коболев в эфире телеканала «Прямой».

Топ-менеджер выразил надежду, что в этом вопросе Украину поддержит Евросоюз и не откажется от транзита газа через Украину. В таком случае, по его мнению, запуск второй нитки «Турецкого потока» потеряет смысл.

Напомним, проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода, через Черное море, первая из которых предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая потребителям в страны Южной и Юго-Восточной Европы.