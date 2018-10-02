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Москва, 02.10.2018

Нефть торгуется вблизи максимальной с 2014 года отметки

«Expert Online» 2018

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься второй месяц подряд на опасениях участников рынка относительно сокращения поставок в мире, в первую очередь, из Ирана, сообщает MarketWatch.

Так фьючерсы декабря на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 по московскому времени выросли на $0,49 (0,59%), достигнув показателя $83,22 за баррель. Ранее 1 октября Brent выросла на $1,35 (1,66%), на момент закрытия ее цена достигла $82,73 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы нефти WTI выросли на $0,27 (0,37%) - до $73,52 за баррель. По итогам сессии 1 октября их цена поднялась на $1,13 (1,57%), завершив торги на отметке $73,25 за баррель. Этот показатель является максимальным, начиная с 10 июля.

«До тех пор, пока ОПЕК не предложит значительных объемов нефти, ... сложно не быть откровенным «быком», -  рассказал руководитель трейдинга Oanda Стивен Иннес.

Если подводить итоги недели, то в общей сложности Brent прибавила в цене  5%, за сентябрь сырье прибавило 6,8%, за третий квартал - на 4,1%. Об этом сообщают данные Dow Jones Market Data. Таким образом, нефть достигла максимума, начиная с 2014 года, отмечают аналитики.

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