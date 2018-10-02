Решительный горожанин. Smart forfour crosstown

Отношение к машинам с шильдиком smart в нашей стране разное. Нет единодушного одобрения или восхищения, но и отторжения тоже нет. Многие воспринимают его как дорогую стильную игрушку.

Между тем, smart – будучи одним из самых молодых автомобильных брендов в Европе, пользуется всемирным успехом и признанием. Причина тому, несомненные успехи в обеспечении невероятной городской мобильности. В условиях все увеличивающегося трафика во всех городах мира и такой перегруженный разными транспортными потоками город, как Москва, тоже принял smart и дал ему шанс продемонстрировать концепцию мобильности. С 2012 года в России продали более 1800 авто smart. Сегодня smart на рынке предлагается в двух вариантах: smart fortwo и smart forfour.

У нас на тесте был smart forfour crosstown, новая лимитированная серия, которая продается в России с января 2018 года и мы непременно хотели понять как он повезет 4-ых человек и каково им будет?

Лимитированная серия отличалась от своих собратьев только некоторыми дизайнерскими изысками, так что выводы, которые были сделаны по окончании теста можно смело перенести на машины с названием smart forfour. Ну и, конечно, у всего семейства smart есть только ему присущие черты. Самое уникальное в автомобилях smart это конечно радиус разворота, у smart fortwo это 6,95 м от бордюра до бордюра, у smart forfour – 8,65 от бордюра до бордюра. В реальности это означает возможность развернуться на таком пятачке, который не подойдет больше ни одному автомобилю. Вторая ценность, за которую поклонники марки уважают этого малыша, это стандарты безопасности, заявленные сразу на очень высоком уровне и поддерживаемые при появлении усовершенствованных моделей.

Салон, защищенный от повреждений твердой оболочкой, как драгоценное ядро в скорлупе ореха: ячейкой безопасности tridion. В новом smart используется высокая доля сверхпрочной стали горячей штамповки и многофазной стали максимально высокой прочности. Новые автомобили smart fortwo и smart forfour приобрели дополнительные опции, которые раньше были привилегией автомобилей более высоких классов, например, система стабилизации при боковом ветре Crosswind Assist, которой автомобили оснащаются серийно. Как доп. опции стали доступны – функция предупреждения о столкновении и система контроля полосы движения. Отдельно стоит сказать о новом шасси. У переднего моста – новая конструкция, использующая элементы предыдущего поколения Mercedes-Benz С-Класса, оптимизированный задний мост, значительно увеличенный ход подвески на обеих осях, шины с более высокими боковинами и разного размера спереди и сзади. Все вместе призвано было решить проблемы обеспечения беспрецедентно малого угла разворота и более плавного преодоления неровных поверхностей. С углом разворота, результат оказался блестящим, с преодолением неровных поверхностей на наш взгляд не очень получилось, хотя по сравнению с предыдущим smart прогресс заметен. Не очень получилось у инженеров и справится с проблемой отката. Хотя, новая тормозная система включает противооткатную функцию и функцию экстренного торможения, если вы остановились на светофоре под углом, надо проявить бдительность, трогаясь с места. Что реально улучшилось, это управляемость автомобиля, благодаря увеличению колеи и колесной базы. Да и дорожный просвет позволяет эксплуатировать автомобиль круглогодично. Все-таки мы живем не в снежной пустыне и зимой чистят не только дороги, но и дворы. Новый, резвый, трехцилиндровый двигатель(90 л.с.) и КПП с двойным сцеплением (автоматизированная 6-ступенчатая коробка twinamic) обеспечивают не только экономичность эксплуатации, но и динамику. Решить эти задачи помогает совершенно новый турбокомпрессор с электронным регулятором давления наддува и система «Start & Stop».

Описывая новые модели smart постоянно используешь слово «новый». Реально, с машиной столько всего случилось, что, по сути, это действительно новый автомобиль, а вот из «старой» жизни машина взяла элегантность дизайна, внутреннего и внешнего. Прежде всего, это короткие свесы спереди и сзади, необычные контуры дверей и уникальная ячейка безопасности tridion. В наследство от предыдущего smart перешел и цветовой контраст между ячейкой безопасности и кузовными панелями. Из нового – более высокий капот придал smart спортивный и «взрослый» облик. Благодаря колее, которая стала шире на 10 см, колеса выдвинуты в стороны еще больше. Характерные пропорции обеспечивают отличную обзорность и динамику и в сочетании с заднемоторной компоновкой объем пассажирского салона значительно увеличился. Smart forfour crosstown оказался автомобилем в котором совершенно комфортно могут перемещаться 4 человека, комфортно, это не зажав коленками уши, а просто нормально сидя во втором ряду. Конечно, это машина не для двухметровых великанов, но для людей ростом 175 см, вполне подошло. Еще одна замечательная деталь, это организация внутреннего пространства для увеличения объема грузового пространства. Спинки задних сидений можно сложить так, что получается ровная площадка 1285 х 996 мм, это 975 литров пространства. Если нужно перевезти что-то длинное, то сложив еще и сиденье переднего пассажира можно поместить груз длинной 2,2 м.

Как у любого маленького автомобиля у smart forfour должны быть убедительные аргументы , что он сможет обеспечить должный уровень безопасности своему водителю и пассажирам. Концепция безопасности Mercedes-Benz носит название Real Life Safety. В соответствии с ней проводились краш-тесты smart с более крупными и тяжелыми автомобилями S- и C- классов. Автомобили smart показали себя отлично в лобовых столкновениях. Чтобы обеспечить высокий уровень деформации и поглощения энергии структурами при лобовых столкновениях, новое поколение smart имеет максимально большие зоны деформации и более эффективно распределенные нагрузки. В случае сильного лобового столкновения задняя структура также способствует поглощению энергии. Нагрузка направляется на исключительно прочную ячейку безопасности, которая служит защитным каркасом. Топливный бак расположен вне зоны деформации перед задним мостом. Подголовники сидений водителя и переднего пассажира интегрированы в спинки сидений. Они снижают риск повреждений шейного отдела в случае наезда сзади. Smart производят на заводе в Хамбахе (Лотарингия) и на заводе в Ново-Место (Словения). Таким образом, машине обеспечено высокое качество европейской сборки.

Лимитированная серия smart forfour crosstown имеет дополнительные детали экстерьера в особом внедорожном дизайне. Динамичная линия передних расширителей колесных арок из черного пластика и новые накладки на пороги делают автомобиль похожим на модный спортивный кроссовер. Заднюю часть авто тоже украшают элементы во внедорожном стиле, выполненные из серебристого матового пластика, которые отличают вид сзади от серийного исполнения. Отметки «crosstown» на стойках отличают smart forfour как эксклюзивную серию.

Автомобиль оснащен двигателем мощностью 90 л. с. и автоматизированной 6-ступенчатой коробкой twinamic.

Подводя итог впечатлению, которое произвела машина, можно сделать акцент на нескольких вещах: машина резвая, проедет в очень узких местах и запаркуется там, где может решится встать только «смартовод». Очень экономичная в режиме спокойной езды и чуть более прожорливая в пробках. Хорошо чувствует себя в обычной колее для обычных машин. Неидеальное дорожное покрытие, не препятствие для машины. В ней чувствуешь себя безопасно и комфортно. Стартовая стоимость для smart forfour crosstown начитается от 1 640 000 руб.