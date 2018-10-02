Почему россияне не «выходят» из рубля

Хотя эксперты с завидной регулярностью советуют покупать для сбережений валюту, россияне предпочитают хранить деньги в рублевом эквиваленте. И у этого есть резоны, хотя диверсификация — все равно лучшая стратегия, говорят аналитики.

Своя валюта ближе к телу

Свыше 66% россиян хранят свои сбережения в рублях, подсчитал ВЦИОМ. При этом в долларах хранит деньги менее 5% населения, 3% — в евро и менее 1% — в иной валюте, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст нового исследования. При этом 31% респондентов рассказали, что у них нет сбережений. В то же время, от курса доллара к рублю россияне ожидают через три месяца подъема к 72 рублей за доллар, а через год — до 75,8 руб.

При этом, пишет издание, согласно данным другого опроса ВЦИОМ, за изменением курса доллара к рублю следят 56% граждан, тогда как в начале октября 2017 года их было 60%. Постоянно наблюдают за этой информацией только 19% опрошенных, а еще 37% проверяют курс доллара только иногда. Вовсе не следят за курсом доллара 44% респондентов.

Для того, чтобы хранить сбережения в рублях, есть несколько причин, объясняет руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Первая – это вера в курс рубля. Это нечто патриотическое: живу в стране, хочу, чтобы наша экономика была самая сильная, чтобы курс был самый высокий. И если кто-то рубли переводит в доллары, патриоты воспринимают их как врагов народа, которые как «предатели, не верят в правительство и страну». В основном это люди преклонного возраста, чаще такая мотивация встречается в регионах.

Вторая причина, продолжает эксперт, это слишком малые резервы. В этой категории рассуждения, примерно следующие: «у меня не так много денег, чтобы думать куда их вложить». Это люди, которые не слишком озабочены доходностью. Живут в России, зарплата – в рублях, в России – рубль, платежная валюта своей страны. Как правило, в этой категории не такие большие сбережения, и пригодиться средства могут в любое время. Либо просто откладывают на определенную дорогую покупку, не вникая в подробности других валют, как источник хранения средств.

Страх предыдущего опыта – третий фактор. Мы видели ранее не раз, когда сверхвера в укрепляющийся быстрыми темпами доллар приводила население к большим потерям. Когда в 2014 году стояли большие очереди у обменных касс из желающих купить доллары за 90 рублей. К сожалению, эти люди долго потом не видели доллар у этих целей, более того, курс доллара падал на протяжении полугода и достигал отметки 48. Это очень печальный опыт, когда спешка привела к потерям чуть менее 50%. Конечно же, эти бедолаги извлекли урок: «буду лучше сидеть в рублях, чтобы ни произошло».

Самое время!

Все подобные рассуждения подводят к выводу – очень слабая в нашей стране финансовая грамотность в сфере валютного рынка, констатирует Екатерина Туманова. Валютный рынок – это уникальная среда, в которой все факторы подчиняются законам. Есть определенные циклы движения цены, есть закономерности, и мало кто о них знает. Может многие и слышали, что курс рубля как-то зависит от нефти, но понятия не имеют, как и почему. К счастью, есть финансовые институты, которые посвящают население в эту тонкую науку.

С точки зрения сохранения средств, уверена аналитик, лучше всего прислушаться к старому доброму выражению – «не храни все яйца в одной корзине». Свой бюджет можно разделить на несколько частей и хранить в разных номиналах – в рублях, в евро, в долларах, в фунтах. Даже если сбережения не такие большие – такая привычка позволит накопить хорошую сумму, и даже параллельно приумножить, так как курс валют все-таки постоянно меняется. А сейчас, когда доллар и евро слегка подешевели – самое время переводить часть средств в валюту.

Общая геополитическая напряженность временно спала, однако санкционная риторика утихла только временно. Поэтому, говорит Екатерина Туманова, до конца месяца мы, может, и не увидим слишком высоких значений, а вот к Новому году значения доллара могут достигнуть отметки 69-70 рублей за единицу, а евро – 78-80 рублей.

Народ не дурак

Сбережения в национальной валюте обусловлены невысокими доходами населения, необходимостью проводить регулярные платежи в национальной валюте (оплата услуг ЖКХ, питание, приобретение одежды и обуви), уверен, в свою очередь, ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Также в числе причин такого сберегательного поведения он называет непонимание процессов на валютном рынке, что делает невозможным составление прогнозов по падению/росту рубля. А чтобы лишний раз не терять на валютообменных операциях, отдают предпочтение спокойному формату сбережений, без конвертаций рублей в доллары и обратно в рубли.

Кроме того, аналитик указывает на доходность в банковском секторе по вкладам в рублях, но учитывая темпы девальвации рубля в период санкционного давления, по 12% за две недели, вряд ли это является преимуществом перед доходностью по вкладам в иностранной валюте, отмечает он.

Что же касается перспектив рубля, то кроме внутренних факторов и санкций, стоит учитывать динамику нефти, уверен Денис Владимиров. Пока рост стоимости черного золота сохраняется – рубль будет укрепляться. В ближайший период целью роста рубля против доллара будет уровень 64,57, а против евро — 73,02. В перспективе на ноябрь, чтобы формировать более долгосрочные прогнозы, нужно получить данные относительно вероятности введения новых санкций со стороны США. Если будут новые санкции, то, считают в ЦСИТ, рубль имеет шансы на девальвацию в район 67 рублей за доллар и 77 за евро.