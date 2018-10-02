«Ваш газ не конкурентоспособен»

Германия заявила, что этой стране, в сущности, не нужен американский газ, но не потому, что она зависит от России

Сказали, как отрезали

Министерство иностранных дел (МИД) Германии опубликовало статью «Многообразие делает независимым», посвященную энергополитике правительства ФРГ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст статьи, в ней представители немецкого внешнеполитического ведомства заявили, что поставки сжиженного природного газа из США в ФРГ не конкурентоспособны. При этом зависимости в вопросе энергоснабжения от Москвы, на которое упирает Дональд Трамп, также не существует.

«Предложение и спрос должны определять конкурентоспособность поставщиков энергоресурсов и путей поставок на германский рынок. Так, например, СПГ из США, который связан с высокой себестоимостью в свете того, что значительная часть добывается нетрадиционным способом (методом фрекинга), в Германии в настоящее время не конкурентоспособен», — указывается в материале.

По информации МИД Германии, «импорт традиционных источников энергии, таких как природный газ, осуществляется из разных стран», треть поставляется из Нидерландов и России, примерно четверть — из Норвегии. «Если один поставщик прекратит поставки по техническим или политическим причинам, то объемы поставок могут быть в краткосрочной перспективе увеличены за счет других, и снабжение будет тем самым обеспечено», — отметили в ведомстве. Европейский энергорынок устроен таким образом, что доминирование одной страны или одной компании на нем исключено благодаря открытой конкуренции, считают там. Собственно с этим и связана поддержка Германии различных энергетических проектов, в том числе российских.

Немцы не врали

Факты налицо, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский – Германия, как и вся Европа, давно работает над диверсификацией поставок энергетических ресурсов и выступает за прозрачность и открытость своего рынка. Основная цель – добиться справедливого ценообразования и бесперебойности поставок. В стране есть все условия для применения как традиционного газа, так и СПГ, однако важное условие – цена ресурса не должна быть высокой, она должна быть рыночной что регулируется местными законами.

Договариваясь с США о перемирии в торговой войне, ЕС пообещал закупать американский СПГ, и в этом не было никакого вранья. Однако США в какой-то степени могли не учесть, что цену своего СПГ они не смогут искусственно снизить, иначе его бы пришлось просто везти в Европу даром, отмечает Дмитрий Жарский. А учитывая высокий ценник такого СПГ объективно Европе незачем его и покупать. Таким образом, Германия приобретает себе некую страховку от необъективных обвинений в свой адрес в том, что, якобы, не закупает американский СПГ в угоду российскому трубопроводному газу.

Что же касается зависимости от России и Газпрома в частности, то здесь тоже нет очевидных указателей на то, что это так. Да, говорит аналитик, безусловно, ФРГ платит миллиарды за энергоресурсы из РФ – так за прошлый год в Россию было отправлено свыше 19,8 млрд евро, однако если разобраться, то другим поставщикам ресурсов уходит не меньше. Сейчас, по данным минэкономики ФРГ, 38% газа, используемого Германией, поставляется из России. А помимо газа, РФ поставляет в Германию нефть и уголь. Но всего в Германию поставляют нефть и уголь 23 государства. Другим значимым поставщиком газа для Германии является Норвегия – несмотря на падающую добычу, она прогнозирует, что сможет как минимум одно десятилетие поддерживать уровень действующих поставок. Помимо этого Германия открыта для других поставщиков и опять же главное условие – цена.

Конечно, уверен Дмитрий Жарский, старт «Северного потока — 2» подразумевает, что поставки газа из РФ могут перевалить за 50%, однако сама Германия в этом не заинтересована и будет держать Газпром в относительно умеренном режиме поставок. Уже не раз ходили разговоры, что в полную мощность «Северный Поток — 2» вряд ли будет работать постоянно.

Чего Трамп никогда не предложит Меркель

«В данном случае я согласен, что никакой политики в этом вопросе нет, – говорит, в свою очередь, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. – Трансатлантические системные поставки сжиженного газа – это утопия, проект сродни поворота сибирских рек вспять. Я делал скрупулёзный расчёт ещё в 2012 году, когда контракт Газпрома стоил 380-390 долларов за 1 тыс. куб. м. Учитывая жёсткий дефицит специализированных «длинных» танкеров с системой антидетонации в мире, в которых можно транспортировать СПГ (LNG/LPG), а также всего два специализированных терминала в Европе, способные в настоящее время полноценно его принимать, а также — дополнительные немалые затраты на процесс сжижения/разжижения, американский газ в Европе будет стоить минимум (минимум!) вдвое дороже российского трубопроводного», говорит он.

Конечно, продолжает аналитик, Трамп может воспользоваться своей фирменной тактикой выкручивания рук, но вызывает сомнения, что Германия так же безропотно, как Канада, пойдёт на кратное снижение рентабельности своего энергоёмкого бизнеса. В конце концов, для Ангелы Меркель это будет означать политическое поражение и уход в отставку – что более весомо, нежели конфликт с Трампом.

Дональд Трамп мог бы попытаться продавать в Германию заведомо неконкурентоспособные энергоносители, если бы он, к примеру, пообещал Меркель импортировать больше немецких автомобилей в обмен на то, что Германия откажется от энергетической зависимости от России. Но Трамп, уверен Владимир Рожанковский, ей этого не предложит.