Особенности регистрации и ликвидации предприятий

В большинстве случаев к моменту регистрации предприятия его учредители довольно хорошо знакомы с проблемами ведения налогового учета, финансово-экономической деятельности и выполнения различных обязательств перед госорганами.

Но, несмотря на повышение уровня профподготовки бизнесменов, у юридических компаний, таких как https://yurfirm.ru/, ежегодно увеличивается количество заказов, связанных с регистрацией предприятий, постановкой бухучета и планирования.

Чрезвычайно большое значение имеет осуществление регистрации предприятия https://yurfirm.ru/registracija-i-likvidacija-biznesa-nko/registracija-biznesa/ в полном соответствии со всеми предусмотренными законами требованиями, а также с учетом интересов регистрируемого предприятия. Это относится, прежде всего, к подготовке правоустанавливающей документации, где следует учесть все важнейшие вопросы, связанные с принципами осуществления коммерческой деятельности, степенью ответственности учредителей, принадлежностью долей уставного капитала, правовой защитой имущества и др. По этой причине самостоятельное открытие предприятия является достаточно простым делом для бизнесмена или организации, тогда как профессиональную регистрацию предприятия может осуществить только прекрасно подготовленный и отлично знакомый со всеми нюансами российского законодательства (применение которых в разных ситуациях может различаться) специалист юридической фирмы.

В настоящее время регистрацией предприятий занимается большое количество фирм, обладающих разным уровнем профподготовки, накопивших разный опыт и заслуживших разную репутацию. Поэтому необходимо внимательно относиться к решению вопроса о выборе фирмы, которой планируется поручить оформление документов для регистрации, а также к решению вопроса о наиболее подходящей для конкретного бизнеса форме собственности. Всем известно, что наиболее популярной и удобной для малых предприятий формой регистрации является ООО, поскольку учредители несут финансовую ответственность, ограниченную их вкладами. Максимальная численность персонала ООО составляет не более пятидесяти человек. Наибольшую выгоду от регистрации ООО получают начинающие бизнесмены, однако использовать эту форму собственности с успехом могут и юрлица. В соответствии с недавно внесенными поправками, в законодательстве произведено изменение состава документации для регистрации ООО: выполнена отмена учредительного договора, а информация о вкладе каждого учредителя вместо устава теперь указывается в выписках из ЕГРЮЛ.

Учредителям, намеренным в скором будущем открыть ООО, необходимо знать, что законодательство (в самой свежей редакции) накладывает ограничения на их свободный выход из общества. Сотрудники юридической фирмы, специализирующейся на оказании услуг в данной сфере, могут проконсультировать любого бизнесмена в понятной для него форме по любым связанным с регистрацией предприятия вопросам. Самое важное – чтобы учредитель понимал принципы организации и работы избранной формы ведения бизнеса, имел четкое представление о роли и значении всех документов, был в курсе относительно своих обязанностей, прав и полномочий.

В случае регистрации предприятия в форме ОАО или ЗАО на осуществление данной процедуры требуется гораздо больше времени, чем на регистрацию ООО. Объяснение этому заключается в наличии множества временных и законодательных ограничений, включая ограничения, связанные с оформлением и согласованием разной документации в госорганах, регистрацией выпуска акций. При возникновении у клиента юридической фирмы желания получить информационную поддержку, к примеру, уточнить список документов для регистрации ООО, порядок и условия их оформления, ее сотрудники могут предоставить устные или письменные консультации. При возникновении у заказчика сомнений относительно выбора наиболее подходящей для него организационно-правовой формы собственности сотрудники выполнят анализ особенностей его коммерческой деятельности и установят наилучший вариант регистрации предприятия. Составление документации может осуществляться грамотно, но формально, а может производиться с учетом перспектив и возможностей бизнеса. Поэтому желательно использовать услуги специалистов, которые готовы проявлять индивидуальный подход к проблемам регистрации предприятий.

Здесь следует принимать во внимание все обстоятельства, включая распределение ответственности между учредителями, размер уставного капитала и вероятные осложнения, возникновение которых возможно спустя длительный промежуток времени при принятии определенного решения. Если контроль над деятельностью предприятия с самого начала будут осуществлять опытные юристы, в особенности в столь важных вопросах, как сопровождение сделок, подписание договоров и контрактов, то руководители смогут избегнуть множества проблем, включая образование просроченной дебиторской задолженности.